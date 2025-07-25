ВС РФ начали долгожданное масштабное наступление на фронте

Российские войска начали масштабное наступление сразу по трем направлениям на Украине. Бойцы ВС РФ одновременно вошли в Покровск и Мирноград в ДНР, а также в Степногорск Запорожской области и Купянск в Харьковской области. Об этом 25 июля сообщил telegram-канал «Канал визионера».