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ВС РФ начали долгожданное масштабное наступление на фронте

Российские войска начали масштабное наступление сразу по трем направлениям на Украине. Бойцы ВС РФ одновременно вошли в Покровск и Мирноград в ДНР, а также в Степногорск Запорожской области и Купянск в Харьковской области. Об этом 25 июля сообщил telegram-канал «Канал визионера».

Российские войска начали наступление сразу по нескольким направлениям.

Российские войска начали масштабное наступление сразу по трем направлениям на Украине. Бойцы ВС РФ одновременно вошли в Покровск и Мирноград в ДНР, а также в Степногорск Запорожской области и Купянск в Харьковской области. Об этом 25 июля сообщил telegram-канал «Канал визионера».

«Началось, судя по всему, давно ожидаемое решительное летнее наступление российских войск на Украине. Российские подразделения одновременно зашли сразу в четыре города по трем направлениям», — отмечается в сообщении.

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В числе населенных пунктов указан Покровск и Мирноград. Также упоминается Степногорск и Купянск. Отмечается, что позиции ВСУ «явно зашатались».

Как сообщало URA.RU, ранее российские войска нанесли по позициям ВСУ серию интенсивных ударов. По данным Military Watch Magazine, их эффективность повысилась из-за ослабления украинской ПВО. Кроме того, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новоторецкое в ДНР.