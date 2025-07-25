Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава города-спутника Запорожской АЭС заявил об участившихся украинских атаках

Количество атак беспилотников ВСУ на Энергодар — город, находящийся рядом с Запорожской атомной электростанцией — увеличилось, заявил глава администрации города Максим Пухов. Он уточнил, что атаки дронов происходят постоянно, однако за последнее время они стали происходить чаще.

Источник: Life.ru

«Если говорить об атаках БПЛА, то они [происходят] постоянно. За последние две недели фиксируем активизацию ударов дронов по инфраструктуре. Последнюю неделю наносятся удары по вышкам и антеннам сотовой связи… Если в целом говорить о ситуации то, безусловно, она напряжённая», — сказал журналистам Пухов.

Напомним, что сегодня, 25 июля, ВСУ начали артиллерийский обстрел Энергодара. Местных жителей призвали срочно укрыться и не покидать свои дома.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше