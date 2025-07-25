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В Саратовской области объявили 26 июля днём траура после взрыва газа в доме

Глава Саратовской области сообщил, что в день траура в области будут приспущены флаги региона и муниципалитетов.

Источник: Комсомольская правда

В Саратовской области 26 июля объявлен днём траура из-за ЧП в Саратове, где взрыв газа в жилом доме унёс жизни шести человек. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Взрыв произошёл в десятиэтажном доме на улице Блинова. По данным МЧС России, разрушился угловой подъезд с седьмого по десятый этаж. Сначала сообщалось о трёх погибших, но позже число жертв выросло до шести. Разбор завалов всё ещё продолжается. Губернатор отметил, что медицинскую помощь получили 15 человек.

Бусаргин заявил, что в день траура в области будут приспущены флаги региона и муниципалитетов. Он также сообщил, что всем организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что вся Саратовская область скорбит вместе с ними.

Прокуратура начала проверку по факту взрыва. Следователи возбудили уголовное дело, связанное с оказанием услуг, не соответствующих требованиям безопасности.