В Саратовской области объявили 26 июля днём траура после взрыва газа в доме

Бусаргин заявил, что в день траура в области будут приспущены флаги региона и муниципалитетов. Он также сообщил, что всем организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что вся Саратовская область скорбит вместе с ними.