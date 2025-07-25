«Дочь принцессы Дианы» жестоко расправилась с соседом и его котом

В Лондоне женщину, которая называла себя дочерью покойной принцессы Дианы и египетского миллиардера Доди Аль-Файеда направили в психиатрическую больницу на принудительное лечение.
35-летняя Хабиба Навид, страдавшая параноидальной шизофренией, расправилась с 72-летним соседом-адвокатом, а затем и с его котом, из-за голосов в голове. Об этом сообщает «Би-би-си».
Женщина после ареста заявила, что спала в гробу, пока ее не воскресил Иисус. Она была уверена, что ее миссия — искоренить зло во всем мире.
Полиции британка объяснила, что в лице Кристофера Брауна одолела настоящего дьявола. Голоса приказали ей наказать адвоката за то, что он якобы расправился со своей матерью.
По словам прокурора, Навид считала, что из покойника выпрыгнул злой дух и вселился в его кота.
Женщину поймали, после того как нашли спрятанные под халатом останки.
Ранее суд в США приговорил к четырем пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение Брайана Кобергера, прозванного самым загадочным в Америке убийцей. Преступник также получил 10 лет тюрьмы за кражу со взломом.