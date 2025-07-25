Таиланд передаст России лидера банды наркоторговцев

Генпрокуратура России сообщила о предстоящей экстрадиции в РФ главаря криминальной группы Игоря Выговского, который был объявлен в международный розыск в апреле текущего года.
По данным ведомства, компетентные органы Таиланда приняли решение о депортации российского гражданина.
В ходе расследования установлено, что в период 2021—2022 годов Выговский руководил организованной преступной группой, осуществлявшей незаконный оборот наркотиков посредством интернет-ресурсов на территории Ульяновской и Самарской областей.
Ранее суд вынес обвинительные приговоры восьми членам преступной организации, назначив им наказания в виде лишения свободы на сроки от 6 до 8 лет. Сам же лидер преступной группы до недавнего времени находился в розыске.
Ранее представители МВД сообщали, что в 2025 году заблокировано уже 83 тысячи ресурсов с пропагандой наркотиков.