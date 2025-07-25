Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таиланд передаст России лидера банды наркоторговцев

Ранее суд вынес обвинительные приговоры восьми членам преступной группы.

Источник: Аргументы и факты

Генпрокуратура России сообщила о предстоящей экстрадиции в РФ главаря криминальной группы Игоря Выговского, который был объявлен в международный розыск в апреле текущего года.

По данным ведомства, компетентные органы Таиланда приняли решение о депортации российского гражданина.

В ходе расследования установлено, что в период 2021—2022 годов Выговский руководил организованной преступной группой, осуществлявшей незаконный оборот наркотиков посредством интернет-ресурсов на территории Ульяновской и Самарской областей.

Ранее суд вынес обвинительные приговоры восьми членам преступной организации, назначив им наказания в виде лишения свободы на сроки от 6 до 8 лет. Сам же лидер преступной группы до недавнего времени находился в розыске.

Ранее представители МВД сообщали, что в 2025 году заблокировано уже 83 тысячи ресурсов с пропагандой наркотиков.