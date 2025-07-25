Украина впервые передала Москве россиянина, убежавшего воевать за ВСУ

Украина впервые передала России гражданина, который сбежал из родной страны ради участия в боевых действиях в составе ВСУ — 21-летнего студента из Чувашии Алексея Герасимова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщило агентство Regnum. По данным СМИ, Герасимова, уроженца Чебоксар, передали Москве 23 мая 2025 года в рамках обмена военнопленными и гражданскими лицами. Сейчас он пребывает в СИЗО.