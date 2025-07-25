Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Камня на камне не оставляют»: Кадыров показал мощные кадры с фронта

Бойцы батальона «Юг-АХМАТ» уничтожили укрепления ВСУ под селом Работино на Ореховском направлении. Оперативно-боевые задачи в районе населенного пункта выполняет батальон под командованием Мусы Иблаева. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Оперативно-боевые задачи личный состав батальона «Юг-АХМАТ».

Бойцы батальона «Юг-АХМАТ» уничтожили укрепления ВСУ под селом Работино на Ореховском направлении. Оперативно-боевые задачи в районе населенного пункта выполняет батальон под командованием Мусы Иблаева. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

«Группа операторов БПЛА батальона в ходе аэроразведки выявляет огневые точки и укрепления противника, а также фиксирует любые их передвижения. После этого за дело принимаются наши FPV-расчеты. Они и камня на камне не оставляют от позиций противника, техники и живой силы. Все, что попадает в поле их зрения, успешно уничтожается», — сообщил Кадыров.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВС РФ начали долгожданное масштабное наступление на фронте.

Уточняется, что основная задача группы операторов беспилотных летательных аппаратов — ведение аэроразведки для обнаружения позиций ВСУ и контроля перемещений украинских подразделений. После получения данных расчеты FPV-дронов наносят удары по выявленным целям, включая укрепления и технику противника.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше