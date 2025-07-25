«Камня на камне не оставляют»: Кадыров показал мощные кадры с фронта

Оперативно-боевые задачи личный состав батальона «Юг-АХМАТ».
Бойцы батальона «Юг-АХМАТ» уничтожили укрепления ВСУ под селом Работино на Ореховском направлении. Оперативно-боевые задачи в районе населенного пункта выполняет батальон под командованием Мусы Иблаева. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
«Группа операторов БПЛА батальона в ходе аэроразведки выявляет огневые точки и укрепления противника, а также фиксирует любые их передвижения. После этого за дело принимаются наши FPV-расчеты. Они и камня на камне не оставляют от позиций противника, техники и живой силы. Все, что попадает в поле их зрения, успешно уничтожается», — сообщил Кадыров.
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Уточняется, что основная задача группы операторов беспилотных летательных аппаратов — ведение аэроразведки для обнаружения позиций ВСУ и контроля перемещений украинских подразделений. После получения данных расчеты FPV-дронов наносят удары по выявленным целям, включая укрепления и технику противника.