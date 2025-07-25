«Камня на камне не оставляют»: Кадыров показал мощные кадры с фронта

«Группа операторов БПЛА батальона в ходе аэроразведки выявляет огневые точки и укрепления противника, а также фиксирует любые их передвижения. После этого за дело принимаются наши FPV-расчеты. Они и камня на камне не оставляют от позиций противника, техники и живой силы. Все, что попадает в поле их зрения, успешно уничтожается», — сообщил Кадыров.