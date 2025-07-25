В Саратове 26 июля объявили днем траура из-за взрыва в жилой многоэтажке

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил субботу, 26 июля, региональным днем траура в связи со взрывом и обрушением в жилом многоэтажном доме на улице Блинова. Об этом он сообщил в своем блоге.
— В связи с трагическими событиями в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля, — написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
В связи с этим во всей области будут приспущены флаги региона и муниципальных образований. Организациям рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия как на городских площадках и в культурных учреждениях, так и в медиапространстве.
26 июля в доме на улице Блинова произошел взрыв, предположительно, сдетонировал газ. В результате обрушился целый подъезд. В настоящее время известно о как минимум шести погибших, среди которых есть ребенок, и семи пострадавших. Сотрудники МЧС России продолжают разбор завалов. Что известно об этом происшествии — в материале «Вечерней Москвы».