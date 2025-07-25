Куренков: Под завалами жилого дома в Саратове еще могут находиться люди

О происшествии стало известно утром 25 июля. В результате взрыва часть здания обрушилась. По предварительным данным, в одной из квартир сдетонировал газ. От рухнувших обломков пострадали несколько пешеходов. Также известно, что в доме произошло обрушение подъезда с 10-го по 1-й этаж. Момент взрыва в многоэтажном доме в Саратове зафиксировала камера наблюдения.