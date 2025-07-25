Куренков: Под завалами жилого дома в Саратове еще могут находиться люди

Еще несколько людей могут находиться под завалами жилого дома в Саратове, где произошел взрыв. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
— Работа проводится не так интенсивно, как может показаться, только из-за того, что мы считаем, что живые люди там есть. Поэтому работаем осторожно, аккуратно, — добавил министр.
На данный момент специалисты продолжают искать пострадавших на месте пришествия. По словам Куренкова, спасатели целенаправленно не обрушивают нависающие конструкции — это может только ухудшить состояние тех, кто находится под обломками, уточнили в Telegram-канале ведомства.
О происшествии стало известно утром 25 июля. В результате взрыва часть здания обрушилась. По предварительным данным, в одной из квартир сдетонировал газ. От рухнувших обломков пострадали несколько пешеходов. Также известно, что в доме произошло обрушение подъезда с 10-го по 1-й этаж. Момент взрыва в многоэтажном доме в Саратове зафиксировала камера наблюдения.
Что еще известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».