МЧС: Местонахождение троих взрослых и ребёнка неизвестно после взрыва в Саратове

Напомним, что взрыв в Саратове прогремел утром в пятницу. В результате него произошёл частичный обвал многоэтажного жилого дома с первого по десятый этаж. Известно о шести погибших. Под завалами здания всё ещё могут находиться люди, поисковые работы проходят с предельной осторожностью. Предварительно, причиной происшествия стала утечка газа. В Саратовской области 26 июля объявлен днём траура.