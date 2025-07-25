Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коммунальщики заплатят жителю Череповца сотни тысяч рублей за падение в подвал

Коммунальщиков обязали выплатить несколько сотен тысяч рублей жителю Череповца за падение в подвал. Об этом в пятницу, 25 июля, рассказали в Объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Коммунальщиков обязали выплатить несколько сотен тысяч рублей жителю Череповца за падение в подвал. Об этом в пятницу, 25 июля, рассказали в Объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года, когда 44-летний мужчина вместе с семьей приехал в Вологду из-за участия дочери в конференции школьников. В один из вечеров он шел по неосвещенному тротуару вдоль дома, расположенного на улице Гоголя.

Неожиданно мужчина споткнулся о бордюр и провалился в яму. Оказалось, что россиянин упал в подвал, который никто не огородил. Житель Череповца сильно пострадал: он сломал поперечные отростки трех поясничных позвонков.

Через некоторое время пострадавший пошел в суд. Он хотел добиться компенсации от управляющей компании (УК). С помощью судебно-медицинской экспертизы ему удалось доказать, что полученная травма потребовала длительного лечения.

В пользу череповчанина взыскали компенсацию морального вреда, расходов на покупку медицинского корсета и лекарств, а также на судебную экспертизу в размере 202 тысяч рублей, уточнили в Telegram-канале.

Бортпроводник авиакомпании «Аэрофлот» выиграл суды по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации к ряду СМИ. Поводом для обращения в инстанцию стала вышедшая в октябре 2023 года статья, где содержалась недостоверная информация о его задержании полицией в аэропорту Шереметьево якобы в состоянии наркотического опьянения.