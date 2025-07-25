Коммунальщики заплатят жителю Череповца сотни тысяч рублей за падение в подвал

Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года, когда 44-летний мужчина вместе с семьей приехал в Вологду из-за участия дочери в конференции школьников. В один из вечеров он шел по неосвещенному тротуару вдоль дома, расположенного на улице Гоголя.