Коммунальщики заплатят жителю Череповца сотни тысяч рублей за падение в подвал

Коммунальщиков обязали выплатить несколько сотен тысяч рублей жителю Череповца за падение в подвал. Об этом в пятницу, 25 июля, рассказали в Объединенной пресс-службе судов Вологодской области.
Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года, когда 44-летний мужчина вместе с семьей приехал в Вологду из-за участия дочери в конференции школьников. В один из вечеров он шел по неосвещенному тротуару вдоль дома, расположенного на улице Гоголя.
Неожиданно мужчина споткнулся о бордюр и провалился в яму. Оказалось, что россиянин упал в подвал, который никто не огородил. Житель Череповца сильно пострадал: он сломал поперечные отростки трех поясничных позвонков.
Через некоторое время пострадавший пошел в суд. Он хотел добиться компенсации от управляющей компании (УК). С помощью судебно-медицинской экспертизы ему удалось доказать, что полученная травма потребовала длительного лечения.
В пользу череповчанина взыскали компенсацию морального вреда, расходов на покупку медицинского корсета и лекарств, а также на судебную экспертизу в размере 202 тысяч рублей, уточнили в Telegram-канале.
Бортпроводник авиакомпании «Аэрофлот» выиграл суды по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации к ряду СМИ. Поводом для обращения в инстанцию стала вышедшая в октябре 2023 года статья, где содержалась недостоверная информация о его задержании полицией в аэропорту Шереметьево якобы в состоянии наркотического опьянения.