Жительница Лондона, называвшая себя дочерью принцессы Дианы, убила соседа

В Лондоне женщину, которая расправилась с 72-летним соседом из-за голосов в голове, принудительно направили на лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что 35-летняя Хабиба Навид страдала параноидальной шизофренией. В августе прошлого года ее психическое состояние стало ухудшаться.
14 августа она убила адвоката Кристофера Брауна, который проживал по соседству, а затем расправилась с его котом Сноу. Женщину задержали после того, как обнаружили останки, спрятанные под халатом.
После ареста британка заявила, что якобы спала в гробу, пока Иисус не воскресил ее. Женщина также была уверена, что ее миссия — искоренить зло во всем мире. Она также называла себя дочерью покойной принцессы Дианы и египетского миллиардера Доди Аль-Файеда.
Ранее сообщалось, что мать убила сына, потому что так приказали в СМС.