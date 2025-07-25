Жительница Лондона, называвшая себя дочерью принцессы Дианы, убила соседа

После ареста британка заявила, что якобы спала в гробу, пока Иисус не воскресил ее. Женщина также была уверена, что ее миссия — искоренить зло во всем мире. Она также называла себя дочерью покойной принцессы Дианы и египетского миллиардера Доди Аль-Файеда.