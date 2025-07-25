«Три куба газа»: взрывотехник разъяснил механизм взрыва дома в Саратове

— Там собралась веселая компания, двое мужчин и женщина. Они пили водку в квартире на последнем этаже, и в три или четыре утра раздался взрыв. У них в квартире вышибло дверь. Газовая плита была сорвана с места. Они все остались живы, были хорошо выпившие. Потом божились, что во время взрыва газовая плита была сдернута с места и стала носиться по кухне. Ну, естественно, что они сами на себя наговаривать будут? Следом твердили, что газовую плиту пожарные сдвинули с места. Шланг, между тем, был оторван. Что они там делали, неизвестно. Могли подраться из-за женщины и сдернуть плиту с места. Могли взяться чинить газовую плиту. И таких историй много.