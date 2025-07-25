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После взрыва газа в Саратове неизвестна судьба четырех человек

Судьба 3 взрослых и ребенка остается неизвестной после взрыва газа в Саратове.

Источник: © РИА Новости

САРАТОВ, 25 июл — РИА Новости. Судьба четырех человек, включая ребенка, остается неизвестной после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, число пострадавших увеличилось до 16, сообщил региональный главк МЧС.

В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. По словам губернатора, за помощью к медикам обратились 15 человек. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура по погибшим.

«Аварийно-спасательные работы в Саратове организованы в круглосуточном режиме. Из-за хлопка газовоздушной смеси частично разрушен один из пяти подъездов жилой 10-этажки… К настоящему времени известно о 16 пострадавших и шести погибших, включая ребенка. Остается неизвестным местонахождение четырех человек, в том числе ребенка», — говорится в Telegram-канале ГУМЧС.