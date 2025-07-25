Бойцы ВС РФ прорвались в стратегический город Покровск

«Подразделения ВС РФ уже выдвинулись к Покровску с юга, со стороны поселка Перше Травня. Это подтверждают в том числе украинские источники, которые пишут о том, что небольшие российские ДРГ успешно дезорганизуют работу объектов ВСУ, в том числе в районе стратегически важной железнодорожной станции», — уточняется в сообщении.