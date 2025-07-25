МАК закончил расследование крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил работу по расследованию авиационного происшествия с самолетом SSJ-100. Инцидент случился 12 июля 2024 года в Подмосковье. Ключевым фактором трагедии признали погрешность при монтаже сенсоров угла атаки.
В заключении МАК отмечено, что ошибочные показания приборов явились следствием перепутывания накладок датчиков левого и правого крыла. Ошибка возникла при демонтаже и последующей установке в ходе технического обслуживания воздушного судна. Авиаремонтное предприятие нарушило предписания руководства по эксплуатации лайнера RRJ-95.
Ранее МАК обнародовал промежуточные итоги расследования. В них констатировалось, что источником катастрофы, вероятно, послужил отказ сенсора угла атаки. Документ уточнял, что во время полета активировалась защитная функция по ограничению угла атаки. Это повлекло за собой изменение позиции руля высоты и стабилизатора.
Воздушное судно приступило к снижению после уменьшения угла тангажа до 3,5 градусов. Стабилизатор был установлен на пикирование, а управление переключено в ручной режим. Экипаж предпринимал меры для исправления положения, но не сумел предотвратить столкновение с землей.
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