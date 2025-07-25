МАК закончил расследование крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году

Ранее МАК обнародовал промежуточные итоги расследования. В них констатировалось, что источником катастрофы, вероятно, послужил отказ сенсора угла атаки. Документ уточнял, что во время полета активировалась защитная функция по ограничению угла атаки. Это повлекло за собой изменение позиции руля высоты и стабилизатора.