В Тамбове автомобиль въехал в толпу пешеходов

В Тамбове произошло смертельное ДТП с участием пешеходов на улице Мичуринской. Об этом агентству ТАСС сообщили в оперативных службах города.
По данным оперативных служб, в результате наезда автомобиля погибла женщина 1980 года рождения. Еще двое пострадавших — женщина 1986 года рождения и ребенок 2013 года рождения — госпитализированы в медицинские учреждения города.
Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль расследование инцидента. Надзорное ведомство будет следить за ходом установления всех обстоятельств происшествия и привлечением виновного к ответственности.
Ранее сообщалось, что двое подростков пострадали в ДТП с питбайком на северо-востоке Москвы.