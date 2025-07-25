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В Тамбове автомобиль въехал в толпу пешеходов

В Тамбове произошло смертельное ДТП с участием пешеходов на улице Мичуринской.

В Тамбове произошло смертельное ДТП с участием пешеходов на улице Мичуринской. Об этом агентству ТАСС сообщили в оперативных службах города.

По данным оперативных служб, в результате наезда автомобиля погибла женщина 1980 года рождения. Еще двое пострадавших — женщина 1986 года рождения и ребенок 2013 года рождения — госпитализированы в медицинские учреждения города.

Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль расследование инцидента. Надзорное ведомство будет следить за ходом установления всех обстоятельств происшествия и привлечением виновного к ответственности.

Ранее сообщалось, что двое подростков пострадали в ДТП с питбайком на северо-востоке Москвы.