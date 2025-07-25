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МЧС: Судьба троих взрослых и ребенка неизвестна после взрыва газа в Саратове

Министр ЧС России Куренков приехал в Саратов, чтобы оценить ход работ на многоэтажке, где взорвался газ.

Источник: Комсомольская правда

Судьба четверых человек остаётся неизвестной после взрыва газа в десятиэтажном жилом доме в Саратове. Об этом информирует пресс-служба МЧС, уточнив, что в числе людей, до сих пор не найденных спасателями, есть один ребенок.

«К настоящему времени известно о 16 пострадавших и 6 погибших, включая ребенка. Остается неизвестным местонахождение 4 человек, в том числе ребенка», — сказано в релизе.

Сообщается, что глава МЧС России Александр Куренков приехал в Саратов, чтобы лично оценить ход работ на месте ЧП.

Аварийно-спасательные работы идут круглосуточно, заняты более 400 специалистов, в том числе два кинологических расчета, задействовано 114 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Напомним, утром в пятницу 25 июля в многоэтажном доме в Саратове прозвучал взрыв, частично разрушило один подъезд. По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.

Трагедия унесла жизни четырех человек, среди жертв оказался ребенок. Как другого ребенка, находившегося в момент взрыва рядом с домом, спас мужчина, читайте здесь на KP.RU.

При этом стало известно, что жильцы били тревогу еще до взрыва в десятиэтажке в Саратове, так как оборудование не проверяли много лет, а у газа не было запаха.

Тем временем жители подъезда, где взорвался газ, рассказали о чудесных спасениях.