Легковушка влетела в толпу на пешеходном переходе в Тамбове, есть погибший

В Тамбове на улице Мичуринской в пятницу, 25 июля, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), когда легковой автомобиль на большой скорости врезался в группу пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Сообщается, что в результате наезда погибла одна девушка, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, официальная информация о случившемся пока не поступала, передает Telegram-канал Shot.
20 июля сын комика Андрея Молочного из «Дуэта имени Чехова», работающий в киевской прокураторе, насмерть сбил женщину в украинской столице. Молодой человек за рулем автомобиля вылетел на пешеходную зону и на скорости наехал на женщину, которая скончалась на месте от полученных травм.