Легковушка влетела в толпу на пешеходном переходе в Тамбове, есть погибший

20 июля сын комика Андрея Молочного из «Дуэта имени Чехова», работающий в киевской прокураторе, насмерть сбил женщину в украинской столице. Молодой человек за рулем автомобиля вылетел на пешеходную зону и на скорости наехал на женщину, которая скончалась на месте от полученных травм.