Лихач влетел в толпу на перекрестке в Тамбове

Водитель сбил людей на пешеходном переходе (архивное фото).
В Тамбове на улице Мичуринская легковушка на высокой скорости въехала в группу людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. По сообщениям очевидцев из местного чата, несколько человек сильно ранены.
Очевидцы происшествия утверждают, что люди начали переходить дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора, как вдруг машина на большой скорости влетает в толпу. Сообщается, что одна девушка погибла.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Информация о точном количестве пострадавших и их состоянии уточняется. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
Ранее в Екатеринбурге произошли серьезные ДТП с пострадавшими. У ТРЦ «Глобус» столкнулись пять автомобилей, пострадали трое, в том числе беременная женщина, а виновником аварии, по данным ГИБДД, стал водитель в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, накануне в Екатеринбурге женщина-водитель насмерть сбила мужчину, который переходил дорогу на красный сигнал светофора.