Лихач влетел в толпу на перекрестке в Тамбове

Ранее в Екатеринбурге произошли серьезные ДТП с пострадавшими. У ТРЦ «Глобус» столкнулись пять автомобилей, пострадали трое, в том числе беременная женщина, а виновником аварии, по данным ГИБДД, стал водитель в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, накануне в Екатеринбурге женщина-водитель насмерть сбила мужчину, который переходил дорогу на красный сигнал светофора.