Сырский заявил о горячей ситуации на фронте на фоне наступления ВС РФ

Самыми напряженными участками на линии боевых действий стали Покровское, Новопавловское, Северослобожанское, Добропольское и Лиманское направления. Российские войска активизировали наступательные действия, сосредоточив основные усилия на Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.