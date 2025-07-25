Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сырский заявил о горячей ситуации на фронте на фоне наступления ВС РФ

Самыми напряженными участками на линии боевых действий стали Покровское, Новопавловское, Северослобожанское, Добропольское и Лиманское направления. Российские войска активизировали наступательные действия, сосредоточив основные усилия на Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский назвал самые горячие точки на фронте.

Самыми напряженными участками на линии боевых действий стали Покровское, Новопавловское, Северослобожанское, Добропольское и Лиманское направления. Российские войска активизировали наступательные действия, сосредоточив основные усилия на Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ в огненном кольце, армия России приближается к Купянску: карта СВО на 17 июля.

«Докладывал Верховному Главнокомандующему о оперативной ситуации на фронте. Основное внимание уделяется Покровскому и Новопавловскому направлениям, где сдерживается усиленное наступление», — написал Сырский в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что российские войска ведут наступательные действия на различных направлениях, включая Покровское. Сообщалось о боях в районе Мирнограда и продвижении к Родинскому.