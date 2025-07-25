Бортовые самописцы потерпевшего крушение Ан-24 доставили в Москву

Крушение Ан-24 авиакомпании «Ангара» произошло 24 июля, на борту находились 49 человек, все они погибли. Росавиация и Ространснадзор начали проверку авиакомпании и пообещали принять дополнительные меры для повышения безопасности полетов на самолетах данного типа. Родственникам погибших будет выплачено по 5 миллионов рублей.