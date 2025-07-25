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Бортовые самописцы потерпевшего крушение Ан-24 доставили в Москву

Бортовые самописцы самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который потерпел катастрофу в Приамурье, доставлены в Москву для расшифровки. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. В ближайшие дни специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начнут работу с устройствами, чтобы установить обстоятельства происшествия.

Бортовые самописцы доставлены в Москву 25 июля.

Бортовые самописцы самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который потерпел катастрофу в Приамурье, доставлены в Москву для расшифровки. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. В ближайшие дни специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начнут работу с устройствами, чтобы установить обстоятельства происшествия.

«В работе комиссии МАК участвуют специалисты агентства», — уточнил Кореняко в telegram-канале. По его словам, расшифровка бортовых самописцев позволит получить объективную информацию о последних минутах полета и поможет определить причины катастрофы.

Самолет Ан-24, совершавший рейс в Приамурье, потерпел крушение накануне. Следственные органы уже начали проверку по факту инцидента, а на месте работают эксперты авиационных служб. Ранее сообщалось, что оба самописца были обнаружены и изъяты сразу после аварии.

Крушение Ан-24 авиакомпании «Ангара» произошло 24 июля, на борту находились 49 человек, все они погибли. Росавиация и Ространснадзор начали проверку авиакомпании и пообещали принять дополнительные меры для повышения безопасности полетов на самолетах данного типа. Родственникам погибших будет выплачено по 5 миллионов рублей.