Росавиация: Чёрные ящики разбившегося в Приамурье Ан-24 доставлены в Москву

Напомним, 24 июля пассажирский Ан-24 потерпел крушение в Амурской области. Самолёт летел по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту было 48 человек, из них: пятеро детей, семья врачей, известный хирург, летевший к внуку, учительница. Все они погибли. В Амурской области и Хабаровском крае объявлен траур, жители Тынды, Благовещенска и Хабаровска создали стихийные мемориалы в память о погибших. Ранее были названы основные версии крушения.