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Росавиация: Чёрные ящики разбившегося в Приамурье Ан-24 доставлены в Москву

«Чёрные ящики» самолёта Ан-24 авиакомпании «Ангара», потерпевшего крушение в Амурской области, доставлены в Москву для расшифровки. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу в Приамурье самолёта Ан-24 авиакомпании “Ангара” доставлены в Москву», — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступят к расшифровке в ближайшее время. В работе принимают участие сотрудники Росавиации.

Напомним, 24 июля пассажирский Ан-24 потерпел крушение в Амурской области. Самолёт летел по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту было 48 человек, из них: пятеро детей, семья врачей, известный хирург, летевший к внуку, учительница. Все они погибли. В Амурской области и Хабаровском крае объявлен траур, жители Тынды, Благовещенска и Хабаровска создали стихийные мемориалы в память о погибших. Ранее были названы основные версии крушения.