Зеленскому срочно доложили о ситуации в Покровске, куда зашли ВС РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил доклад о текущей оперативной обстановке на фронте президенту Украины Владимиру Зеленскому. Основное внимание в отчете уделено ситуации в районе Покровска. Об этом глава государства рассказал в своем telegram-канале 25 июля.