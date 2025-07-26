В Саратове для жителей многоэтажки, где произошел взрыв газа, подготовили ПВР

Для жителей многоэтажного дома в Саратове, которые были эвакуированы из своих квартир после взрыва газа, подготовили пять пунктов временного размещения. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
«Жильцы размещены во временном пункте, где созданы все условия жизнеобеспечения. Еще 4 пункта временного размещения готовы принять посетителей», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.
Там отметили, что в аварийно-спасательных работах сейчас участвуют более 400 специалистов и 114 единиц техники. В поисках пострадавших завалы также обследуют два кинологических расчета.
В спасательном ведомстве добавили, что согласно последним данным, за помощью к медикам обратились 16 человек. Количество погибших ранее выросло до шести человек, среди них один ребенок. Судьба четверых человека пока остается неизвестной.
Ранее эксперт Комаров объяснил, что могло спровоцировать взрыв газа в жилой многоэтажке Саратова.