Росавиация: Бортовые самописцы разбившегося Ан-24 доставлены в Москву

Напомним, 24 июля, около трех часов по дальневосточному времени, стало известно о том, что с радаров пропал пассажирский самолет Ан-24, летевший из Хабаровска. Позже были обнаружены обломки разбившегося самолета и стало известно, что при крушении погибли 48 человек.