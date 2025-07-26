Росавиация: Бортовые самописцы разбившегося Ан-24 доставлены в Москву

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета в ближайшее время начнут расшифровку информации, содержащейся в бортовых самописцах самолета Ан-24, который разбился в Приамурье. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.
«Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу в Приамурье самолета Ан-24 авиакомпании “Ангара” доставлены в Москву», — сказано в релизе.
Напомним, 24 июля, около трех часов по дальневосточному времени, стало известно о том, что с радаров пропал пассажирский самолет Ан-24, летевший из Хабаровска. Позже были обнаружены обломки разбившегося самолета и стало известно, что при крушении погибли 48 человек.
Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку работы диспетчерских служб после крушения самолета Ан-24 в Амурской области.
Хроника авиакатастрофы с Ан-24 в Амурской области, которая унесла 48 жизней, здесь на KP.RU.