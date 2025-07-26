При крушении Ан-24 в Амурской области погибли иностранцы — МИД

Среди 42 пассажиров потерпевшего крушение самолета Ан-24 в Амурской области находились граждане Белоруссии и Китайской Народной Республики (КНР), которые погибли в результате катастрофы, сообщил МИД России.
Представительство МИД в Благовещенске оказывает содействие в тесном контакте с диппредставительствами этих государств, а также с сотрудниками МЧС, Росавиации и региональными властями, указано на сайте дипломатического ведомства.
В МИД акцентировали внимание, что среди 42 пассажиров были двое иностранцев — из Белоруссии и КНР. В России с глубокой скорбью восприняли известие о трагедии и выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших. Подчеркивается, что российские службы продолжают взаимодействие с иностранными посольствами для предоставления требуемой помощи.
Напомним, в четверг утром воздушное судно Ан-24 с более чем 40 людьми на борту перестало подавать сигналы. Прокуратура информировала, что лайнер пропал при выполнении захода на второй круг в ходе посадки.
Позднее было обнаружено место предположительного падения пассажирского самолета Ан-24 с десятками людей на борту. Специалисты изучают две ключевые версии катастрофы — техническая неполадка воздушного судна и ошибка экипажа.
Сообщалось, что потерпевший крушение в Приамурье Ан-24 пережил до этого четыре происшествия.
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