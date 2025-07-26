При крушении Ан-24 в Амурской области погибли иностранцы — МИД

В МИД акцентировали внимание, что среди 42 пассажиров были двое иностранцев — из Белоруссии и КНР. В России с глубокой скорбью восприняли известие о трагедии и выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших. Подчеркивается, что российские службы продолжают взаимодействие с иностранными посольствами для предоставления требуемой помощи.