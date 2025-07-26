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В Тамбове водитель сбил группу людей

В Тамбове водитель сбил группу людей на пешеходном переходе, пострадал ребенок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Водитель сбил группу людей на пешеходном переходе на Мичуринской улице в Тамбове, пострадали несколько человек, в том числе 11-летний ребенок, сообщается на сайте прокуратуры Тамбовской области.

«По предварительной информации, в пятницу на улице Мичуринской города Тамбова на пешеходном переходе водитель автомобиля “Лада Калина” сбил пешеходов. В медицинские учреждения доставлены пострадавшие, в том числе 11-летний ребенок», — говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, ход процессуальной проверки и привлечение виновного лица к уголовной ответственности.