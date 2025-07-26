Еще один житель дома в Саратове не пережил обрушение подъезда

Взрыв бытового газа произошел 25 июля в полдень в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове, после чего обрушился целый подъезд с седьмого по десятый этаж. По последним данным, число погибших достигло пяти человек, среди них один ребенок. Причиной происшествия могла стать утечка газа, на месте продолжаются спасательные работы и обследование конструкций здания. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.