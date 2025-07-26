Из-под завалов дома в Саратове достали тело седьмого погибшего

Напомним, утром 25 июля в Саратове прогремел взрыв в многоэтажном доме. В области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Под завалами здания всё ещё могут находиться люди, поисковые работы проходят с предельной осторожностью. Предварительно, причиной происшествия стала утечка газа.