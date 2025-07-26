Назван месяц, когда Трамп «выпнет Зеленского под зад»

Трамп намерен сместить Зеленского, чтобы добиться окончания конфликта.
Президент США Дональд Трамп может инициировать смещение украинского лидера Владимира Зеленского с поста к началу сентября 2025 года. Американский лидер намерен пойти на этот шаг с целью прекращения вооруженного конфликта и заключения долгосрочного соглашения с Россией. Об этом пишет японский журнал Shukan Gendai.
«Кое-кто из администрации Трампа решительно выступает за смещение Зеленского с поста президента, прекращение конфликта и прочный мир с Россией. По самому бескровному сценарию, события будут развиваться следующим образом: к началу сентября Владимира Зеленского и его серого кардинала, руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака выпнут с Украины коленкой под зад», — приводит цитату Shukan Gendai РИА Новости.
Также, по сведениям японского издания, вероятность подобного сценария связана с возможной встречей трех мировых лидеров — президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа. Она должна пройти в рамках мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.
Как сообщало URA.RU ранее, глава офиса президента Украины вызывает раздражение в Вашингтоне. Так, в частности, встреча Ермака с госсекретарем Марко Рубио была отменена в последний момент, а руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс сначала заставила украинского чиновника ждать, а затем вовсе отменила запланированную встречу.