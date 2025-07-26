Назван месяц, когда Трамп «выпнет Зеленского под зад»

«Кое-кто из администрации Трампа решительно выступает за смещение Зеленского с поста президента, прекращение конфликта и прочный мир с Россией. По самому бескровному сценарию, события будут развиваться следующим образом: к началу сентября Владимира Зеленского и его серого кардинала, руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака выпнут с Украины коленкой под зад», — приводит цитату Shukan Gendai РИА Новости.