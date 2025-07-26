Число погибших при взрыве в доме в Саратове возросло до семи

Спасатели обнаружили тело седьмого погибшего под завалами жилого дома в Саратове, где ранее произошел взрыв. Об этом стало известно в субботу, 26 июля.
По данным Telegram-канала Mash, под обрушившимися конструкциями могут находиться еще четверо человек, включая четырехлетнего ребенка. Они числятся пропавшими без вести.
Медицинская помощь оказана тринадцати пострадавшим. Поисково-спасательные работы продолжаются.
О происшествии стало известно утром 25 июля. В результате взрыва часть здания обрушилась. По предварительным данным, взрыв произошел из-за газа. От рухнувших обломков пострадали несколько пешеходов. Также известно, что в доме произошло обрушение с 10-го по 1-й этаж. По предварительным данным, погибли три человека, включая ребенка.
Что еще известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».