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Число погибших при взрыве в доме в Саратове возросло до семи

Спасатели обнаружили тело седьмого погибшего под завалами жилого дома в Саратове, где ранее произошел взрыв. Об этом стало известно в субботу, 26 июля.

Спасатели обнаружили тело седьмого погибшего под завалами жилого дома в Саратове, где ранее произошел взрыв. Об этом стало известно в субботу, 26 июля.

По данным Telegram-канала Mash, под обрушившимися конструкциями могут находиться еще четверо человек, включая четырехлетнего ребенка. Они числятся пропавшими без вести.

Медицинская помощь оказана тринадцати пострадавшим. Поисково-спасательные работы продолжаются.

О происшествии стало известно утром 25 июля. В результате взрыва часть здания обрушилась. По предварительным данным, взрыв произошел из-за газа. От рухнувших обломков пострадали несколько пешеходов. Также известно, что в доме произошло обрушение с 10-го по 1-й этаж. По предварительным данным, погибли три человека, включая ребенка.

Что еще известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».