Число погибших при взрыве в доме в Саратове возросло до семи

О происшествии стало известно утром 25 июля. В результате взрыва часть здания обрушилась. По предварительным данным, взрыв произошел из-за газа. От рухнувших обломков пострадали несколько пешеходов. Также известно, что в доме произошло обрушение с 10-го по 1-й этаж. По предварительным данным, погибли три человека, включая ребенка.