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В Днепропетровске, Харькове и Шостке прогремели взрывы

В Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Днепропетровске, информирует телеканал «Общественное».

«В Днепропетровске слышны звуки взрывов», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области звучит тревога с воздуха. Сирены включены с 22:15 мск.

Кроме того, взрывы прогремели в Харькове, а также в населённом пункте Шостка Сумской области.

«Взрыв прогремел в Харькове. Ещё взрыв в Харькове. Третий и четвёртый взрывы в Харькове. Пятый взрыв в Харькове», — говорится в сообщении телеканала.

D Харьковской и Сумской областях воздушная тревога также звучит с вечера пятницы.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.