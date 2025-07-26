В Днепропетровске, Харькове и Шостке прогремели взрывы

Взрывы произошли в Днепропетровске, информирует телеканал «Общественное».
«В Днепропетровске слышны звуки взрывов», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области звучит тревога с воздуха. Сирены включены с 22:15 мск.
Кроме того, взрывы прогремели в Харькове, а также в населённом пункте Шостка Сумской области.
«Взрыв прогремел в Харькове. Ещё взрыв в Харькове. Третий и четвёртый взрывы в Харькове. Пятый взрыв в Харькове», — говорится в сообщении телеканала.
D Харьковской и Сумской областях воздушная тревога также звучит с вечера пятницы.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.