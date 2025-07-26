Зеленский недосчитался бойца ВСУ Ивана Мороза, которого лично награждал

За первые шесть месяцев 2025 года ВСУ понесли потери, превышающие 265 тысяч военнослужащих, убитыми и ранеными. Только в июне численность потерь украинской стороны составила порядка 45 тысяч человек, тогда как за предыдущие пять месяцев — 222 тысячи. Потери Киева в технике также велики.