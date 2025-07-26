Медведчук сделал шокирующее заявление об Украине

Государственный долг Украины дошел до 181 млрд долларов.
На Украине зафиксирован дефолт после того, как страна не выполнила свои долговые обязательства. Международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Украины по ВВП-варрантам до уровня D, что официально означает дефолт. Об этом сообщил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«После невыплаты по кредитам 2 июня 2025 года агентство S&P тут же опустило рейтинг по ВВП-варрантам до D (дефолт). На Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине. Окончательно состоялась насаждаемая Западом бюджетно-долговая десуверенитезация Украины», — подчеркнул политик, передает ТАСС.
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Он уточнил, термин «дефолт» отражает неспособность государства расплачиваться по долгам. Медведчук отметил, что за период президентства Владимира Зеленского объем государственного и гарантированного государством долга вырос с 81,9 до 181 миллиарда долларов.
Ранее Министерство финансов Украины заявило, что не планирует производить платеж в размере более 665 млн долларов по госдеривативам со сроком оплаты 2 июня 2025 года. Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркивал, что страна не сможет погасить задолженность в течение ближайших десятилетий.