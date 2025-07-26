Медведчук сделал шокирующее заявление об Украине

«После невыплаты по кредитам 2 июня 2025 года агентство S&P тут же опустило рейтинг по ВВП-варрантам до D (дефолт). На Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине. Окончательно состоялась насаждаемая Западом бюджетно-долговая десуверенитезация Украины», — подчеркнул политик, передает ТАСС.