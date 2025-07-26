Похороненный голым и с пакетом на голове мужчина в Анапе оказался ветераном СВО

Как стало известно, Александр Третьяк после ранения вернулся в Анапу для восстановления и планировал жениться. Однако 15 июля в возрасте 53 ле, мужчина скончался от сердечного приступа на пляже. По предварительным данным, причиной послужила жара или переохлаждение после купания.