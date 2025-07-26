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Похороненный голым и с пакетом на голове мужчина в Анапе оказался ветераном СВО

Мужчина, которого похоронили в Анапе без одежды и с чёрным пакетом на голове, оказался ветераном специальной военной операции. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Источник: Life.ru

Мужчину положили в гроб голым. Видео © Telegram / Kub Mash.

Как стало известно, Александр Третьяк после ранения вернулся в Анапу для восстановления и планировал жениться. Однако 15 июля в возрасте 53 ле, мужчина скончался от сердечного приступа на пляже. По предварительным данным, причиной послужила жара или переохлаждение после купания.

Сожительница Александра Третьяка заявила о том, что сотрудники кладбища испытали шок, увидев состояние тела умершего. По её словам, тело не было подготовлено к погребению должным образом, на шее имелся глубокий рубец, а на голове был надет черный пакет.

Ранее сообщалось, что в Анапе полиция начала проверку после появления в Сети видео, на котором изображен мужчина в гробу без одежды и с черным пакетом на голове. Родственники умершего обвинили ритуальное агентство в мошенничестве.