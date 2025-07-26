Ранее Мацут подчеркивал, что Сербия также не собирается подписывать антироссийские декларации. По его словам, для страны приоритетом остаются мир и стабильность, и эти ценности не имеют альтернативы для сербского руководства. Сербия остается одной из немногих европейских стран, которые официально отказались поддерживать антироссийские ограничения, несмотря на давление со стороны Евросоюза и США.