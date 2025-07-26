Нынешняя власть Сербии против антироссийских санкций.
Сербия не будет вводить антироссийские санкции, пока действующее правительство находится у власти. Об этом заявил премьер-министр страны Джуро Мацутглава на заседании, посвященном 100 дням работы нового правительства.
«Когда речь заходит о внешней политике, я хочу еще раз подчеркнуть: пока я являюсь председателем правительства, мы не введем санкции против Российской Федерации», — заявил Мацут. Он напомнил, что официальный Белград придерживается самостоятельной линии в международных вопросах.
Ранее Мацут подчеркивал, что Сербия также не собирается подписывать антироссийские декларации. По его словам, для страны приоритетом остаются мир и стабильность, и эти ценности не имеют альтернативы для сербского руководства. Сербия остается одной из немногих европейских стран, которые официально отказались поддерживать антироссийские ограничения, несмотря на давление со стороны Евросоюза и США.
Ранее против введения новых антироссийских санкций выступили и другие европейские страны. Так, Словакия и Венгрия заблокировали принятие 18-го пакета ограничительных мер на заседании в Брюсселе, ссылаясь на риски для своей энергетической безопасности и экономики. Эти государства требуют от Евросоюза гарантий компенсаций за возможные потери и выступают за сохранение стабильных поставок энергоресурсов из России.