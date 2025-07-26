Срок следствия по делу банка «Интеркоммерц» продлили

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Срок следствия по уголовному делу о растрате и присвоении денег лопнувшего банка «Интеркоммерц», по которому уже осужден бывший замминистра обороны Тимур Иванов, продлен до 30 сентября, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
«Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался, последний раз первым заместителем председателя СК России до 114 месяцев 00 суток, то есть до 30 сентября 2025 года», — говорится в судебных материалах.
Ранее по делу был осужден на 13 лет бывший замминистра обороны Тимур Иванов и глава «Оборонлогистики» Антон Филатов.