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Срок следствия по делу банка «Интеркоммерц» продлили

Срок следствия по делу банка «Интеркоммерц» продлили до 30 сентября.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Срок следствия по уголовному делу о растрате и присвоении денег лопнувшего банка «Интеркоммерц», по которому уже осужден бывший замминистра обороны Тимур Иванов, продлен до 30 сентября, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался, последний раз первым заместителем председателя СК России до 114 месяцев 00 суток, то есть до 30 сентября 2025 года», — говорится в судебных материалах.

Ранее по делу был осужден на 13 лет бывший замминистра обороны Тимур Иванов и глава «Оборонлогистики» Антон Филатов.