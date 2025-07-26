Пассажирский самолет из Сочи совершил незапланированную посадку

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом из Сочи в Екатеринбург, выполнил внеплановую посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Как уточняется, посадка лайнера Airbus A320 произведена для диагностики системы после срабатывания сигнала о неполетной конфигурации, что исключило возможность продолжения полета. Экипаж воздушного судна приземлился в ближайшем аэропорту Минеральных Вод.
После проведения необходимых процедур борт возобновил полет в штатном режиме. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.
Напомним, в четверг утром воздушное судно Ан-24 с более чем 40 людьми на борту перестало подавать сигналы. Прокуратура информировала, что лайнер пропал при выполнении захода на второй круг в ходе посадки. Позднее было обнаружено место предположительного падения пассажирского самолета Ан-24 с десятками людей на борту. Специалисты изучают две ключевые версии катастрофы — техническая неполадка воздушного судна и ошибка экипажа. Сообщалось, что потерпевший крушение в Приамурье Ан-24 пережил до этого четыре происшествия.
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