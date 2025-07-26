Пассажирский самолет из Сочи совершил незапланированную посадку

Напомним, в четверг утром воздушное судно Ан-24 с более чем 40 людьми на борту перестало подавать сигналы. Прокуратура информировала, что лайнер пропал при выполнении захода на второй круг в ходе посадки. Позднее было обнаружено место предположительного падения пассажирского самолета Ан-24 с десятками людей на борту. Специалисты изучают две ключевые версии катастрофы — техническая неполадка воздушного судна и ошибка экипажа. Сообщалось, что потерпевший крушение в Приамурье Ан-24 пережил до этого четыре происшествия.