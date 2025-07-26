Ким Чен Ын не смог молчать, узнав о крушении Ан-24

«Восприняв печальное известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета в Амурской области, от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выражаю глубокие соболезнования. От всей души желаю, чтобы под вашим руководством правительство и народ России преодолели боль утраты», — говорится в телеграмме.