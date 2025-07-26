Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США из-за резкого маневра самолета пострадали два бортпроводника

Как минимум два бортпроводника получили травмы в летевшем над США самолете, когда тот выполнил резкий маневр.

Как минимум два бортпроводника получили травмы в летевшем над США самолете, когда тот выполнил резкий маневр. Об этом сообщило издание Newsweek.

Инцидент произошел в самолете авиакомпании Southwest Airlines. Лайнер совершил внезапный маневр, чтобы избежать столкновения с другим самолетом.

«Самолет Southwest Airlines был вынужден “агрессивно” спикировать над аэропортом Голливуд-Бербанк, чтобы избежать возможного столкновения в воздухе, по меньшей мере два бортпроводника пострадали в результате маневра борта», — говорится в материале издания.

Уточняется, что самолет летел в Лас-Вегас.

Позднее авиаперевозчик пояснил изданию, что самолет был вынужден набрать высоту, но затем снизиться над городом Бербанк, так как получил два предупреждения.

Читайте также: Пассажирский самолет из Сочи совершил незапланированную посадку.