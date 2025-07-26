В США из-за резкого маневра самолета пострадали два бортпроводника

Как минимум два бортпроводника получили травмы в летевшем над США самолете, когда тот выполнил резкий маневр. Об этом сообщило издание Newsweek.
Инцидент произошел в самолете авиакомпании Southwest Airlines. Лайнер совершил внезапный маневр, чтобы избежать столкновения с другим самолетом.
«Самолет Southwest Airlines был вынужден “агрессивно” спикировать над аэропортом Голливуд-Бербанк, чтобы избежать возможного столкновения в воздухе, по меньшей мере два бортпроводника пострадали в результате маневра борта», — говорится в материале издания.
Уточняется, что самолет летел в Лас-Вегас.
Позднее авиаперевозчик пояснил изданию, что самолет был вынужден набрать высоту, но затем снизиться над городом Бербанк, так как получил два предупреждения.
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