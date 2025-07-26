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Боец MMA нокаутировал сотрудника авиакомпании в аэропорту Пулково

Боец смешанных единоборств Максим Камальдинов избил представителя авиакомпании «Победа» в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает «Mash на спорте».

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл вечером в пятницу, когда Камальдинов ждал свой рейс из Санкт-Петербурга в Калининград. Очевидцы утверждают, что он был пьян и вёл себя неподобающим образом. Сотрудник перевозчика подошёл успокоить бойца, но получил удар по лицу. Предварительно, у него сломана челюсть. Спортсмена задержали полицейские.

По информации портала Tapology, Камальдинов дрался в промоушнах Bears FC и RFCH, имеет две победы при пяти поражениях.

Ранее Life.ru писал, что боец ММА Цепной Пёс лишился глаза из-за девушки. Корней Тарасов теперь называет себя «красавчиком с глазом терминатора».