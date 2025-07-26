Боец MMA нокаутировал сотрудника авиакомпании в аэропорту Пулково

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл вечером в пятницу, когда Камальдинов ждал свой рейс из Санкт-Петербурга в Калининград. Очевидцы утверждают, что он был пьян и вёл себя неподобающим образом. Сотрудник перевозчика подошёл успокоить бойца, но получил удар по лицу. Предварительно, у него сломана челюсть. Спортсмена задержали полицейские.