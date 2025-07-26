Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассекречена попытка ВСУ скрыть гибель командира под Сумами

ВСУ попытались скрыть гибель командира группы четвертого полка Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины Урбановича. Стало известно, что он ликвидирован на сумском направлении в районе Алексеевки. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Командир Урбанович был уничтожен на сумском направлении.

ВСУ попытались скрыть гибель командира группы четвертого полка Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины Урбановича. Стало известно, что он ликвидирован на сумском направлении в районе Алексеевки. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении бойцы “Севера” уничтожили командира группы четвертого полка ССО капитана В. Урбановича. Обстоятельства смерти украинского оккупанта вражескими ресурсами не раскрываются», — передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали командира диверсионно-разведывательной группы 140-го центра ССО ВСУ Владислава Яковенко. Его уничтожили военнослужащие группы специального назначения «Север».