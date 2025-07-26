Рассекречена попытка ВСУ скрыть гибель командира под Сумами

ВСУ попытались скрыть гибель командира группы четвертого полка Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины Урбановича. Стало известно, что он ликвидирован на сумском направлении в районе Алексеевки. Об этом сообщили в российских силовых структурах.