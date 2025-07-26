Командир Урбанович был уничтожен на сумском направлении.
ВСУ попытались скрыть гибель командира группы четвертого полка Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины Урбановича. Стало известно, что он ликвидирован на сумском направлении в районе Алексеевки. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«На сумском направлении бойцы “Севера” уничтожили командира группы четвертого полка ССО капитана В. Урбановича. Обстоятельства смерти украинского оккупанта вражескими ресурсами не раскрываются», — передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали командира диверсионно-разведывательной группы 140-го центра ССО ВСУ Владислава Яковенко. Его уничтожили военнослужащие группы специального назначения «Север».