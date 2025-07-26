Airbus, летевший из Сочи в Екатеринбург, сел в Минводах для проверки систем

Пассажирский самолёт Airbus A320, летевший из Сочи в Екатеринбург, экстренно приземлился в воздушной гавани Минеральных Вод в связи с техническими неполадками.
В авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказали журналистам, что во время полёта появилась «индикация неполётной конфигурации». Воздушное судно приземлилось для проверки системы.
«Во время выполнения рейса на борту Airbus A320 появилась индикация неполётной конфигурации, которая не позволяла продолжать полёт. Экипаж воздушного судна произвёл посадку в ближайшем аэропорту Минеральных Вод для проверки системы», — рассказали в компании.
Были осуществлены «необходимые процедуры», после этого самолёт продолжил полёт.
Ранее в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры заявили, что ведомство устанавливает причины происшедшего. В сообщении прокуратуры было сказано, что самолёт из Сочи совершил посадку в Минводах из-за технических неполадок.