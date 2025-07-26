Airbus, летевший из Сочи в Екатеринбург, сел в Минводах для проверки систем

«Во время выполнения рейса на борту Airbus A320 появилась индикация неполётной конфигурации, которая не позволяла продолжать полёт. Экипаж воздушного судна произвёл посадку в ближайшем аэропорту Минеральных Вод для проверки системы», — рассказали в компании.