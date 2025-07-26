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В Перу 15 человек погибли в результате падения автобуса с обрыва

В центральной провинции Перу Хунин произошла крупная дорожная авария с многочисленными жертвами.

В центральной провинции Перу Хунин произошла крупная дорожная авария с многочисленными жертвами. Об этом сообщила радиостанция RPP.

Автобус компании Molina, перевозивший 66 пассажиров по маршруту Лима — Ла-Мерсед, сорвался с обрыва. По предварительным данным, в результате трагедии погибли 15 человек, еще 27 пострадавших были госпитализированы.

Глава медицинской службы города Тарма Альдо Тинео сообщил, что в настоящее время ведется работа по установлению личностей погибших. Причины происшествия пока остаются невыясненными. Спасательные службы и полиция продолжают работать на месте трагедии.

Ранее сообщалось, что в США из-за резкого маневра самолета пострадали два бортпроводника.