Режим беспилотной опасности ввели в Ставропольском крае

В Ставропольском крае объявлена беспилотная опасность. Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Жителям рекомендовали укрыться в помещениях с несущими стенами или в комнатах без окон.
Власти призывали граждан к бдительности и предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета.
— За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб — «112», — цитирует сообщение из ведомства Telegram-канал «Пятигорск официальный».
Ранее жители Невинномысска Ставропольского края сообщили о серии взрывов, прогремевших над городом. По словам очевидцев, в северной части Невинномысска было слышно от 10 до 15 взрывов, раздававшихся в течение часа, а также были видны вспышки в небе. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам типа «Лютый».
Кроме того, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в пятницу, 25 июля, сообщил, что за ночь над Невинномысском было сбито, по предварительным данным, 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).