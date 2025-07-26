Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 в Приамурье

Напомним, 24 июля в Амурской области произошло крушение пассажирского самолёта Ан-24, следовавшего по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились 48 человек, в том числе пятеро детей. В результате трагедии все пассажиры и члены экипажа погибли. В Амурской области и Хабаровском крае объявлен траур. Жители Тынды, Благовещенска и Хабаровска организовали мемориалы в память о жертвах катастрофы. В авиакомпании «Ангара», которой принадлежал самолёт, провели обыски.