Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 в Приамурье

Ким Чен Ын отметил, что народ КНДР разделяет скорбь братского российского народа.
«От всей души желаю, чтобы под вашим руководством правительство и народ России преодолели боль», — написано в телеграмме.
Глава КНДР выразил глубокие соболезнования президенту России, российскому народу и семьям погибших в авиакатастрофе.
Напомним, 24 июля в Амурской области произошло крушение пассажирского самолёта Ан-24, следовавшего по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились 48 человек, в том числе пятеро детей. В результате трагедии все пассажиры и члены экипажа погибли. В Амурской области и Хабаровском крае объявлен траур. Жители Тынды, Благовещенска и Хабаровска организовали мемориалы в память о жертвах катастрофы. В авиакомпании «Ангара», которой принадлежал самолёт, провели обыски.