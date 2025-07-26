В Таиланде женщина соблазнила 13 буддийских монахов и получила 850 миллионов рублей

В Таиланде разразился громкий скандал, связанный с 35-летней Вилаваном Эмсават, известной под прозвищем Гольф. Женщина обманом вовлекла в интимные отношения 13 буддийских монахов, включая настоятелей храмов и духовных лидеров, удостоенных королевских наград, сообщает издание Lenta.ru.
Как выяснило следствие, Эмсават выманила у своих жертв около 350 млн бат (примерно 850 млн рублей). Полученные средства она тратила на онлайн-казино и переводы в криптовалюту. Кроме того, у мошенницы оказались компрометирующие записи, которые могли использоваться для шантажа.
Скандал получил огласку после того, как один из монахов, переводивший ей крупные суммы, уехал за границу. В результате король Таиланда Рама X отозвал присвоение новых титулов у 81 монаха, понизив их в духовной иерархии.
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