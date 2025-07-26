В Таиланде женщина соблазнила 13 буддийских монахов и получила 850 миллионов рублей

Как выяснило следствие, Эмсават выманила у своих жертв около 350 млн бат (примерно 850 млн рублей). Полученные средства она тратила на онлайн-казино и переводы в криптовалюту. Кроме того, у мошенницы оказались компрометирующие записи, которые могли использоваться для шантажа.