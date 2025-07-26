Ким Чен Ын выразил соболезнования России в связи с крушением Ан-24

Глава Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын выразил соболезнования российскому народу в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области.
Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокие соболезнования.
Лидер КНДР подчеркнул, что народ Северной Кореи разделяет несчастье и горе с братским российским народом, и пожелал Путину, чтобы Россия смогла преодолеть боль утраты, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
— Восприняв неожиданное печальное известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета, от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выражаю глубокие соболезнования, — говорится в сообщении.
24 июля Ан-24, летевший рейсом авиакомпании «Ангара» по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, перестал выходить на связь. Спустя несколько часов были найдены обломки воздушного судна. Позже губернатор Амурской области Василий Орлов уточнил, что самолетом следовали 43 пассажира, среди которых было пятеро детей, а также шесть членов экипажа.
Авиакатастрофа могла произойти из-за ошибки экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку. Начальник координационного центра поиска и спасения Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер также обратил внимание на то, что пассажирский самолет пытались приземлить при 10-балльной облачности и в окружении гор.