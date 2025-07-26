В Хабаровском крае подросток устроил ДТП с тремя пострадавшими

В селе Кенада Хабаровского края в пятницу вечером 16-летний парень на Toyota Carina не справился с управлением и врезался в столб. Травмы получили он сам и два его несовершеннолетних пассажира (2010 года рождения), сообщает прокуратура региона.
Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Подробности случившегося, в том числе то, как подросток вообще оказался за рулем автомобиля, предстоит установить в ходе проверки правоохранительных органов. Владельцу транспортного средства придется нести ответственность за то, что его машиной управлял несовершеннолетний.
«Прокуратура Ванинского района контролирует установление обстоятельств ДТП, а также проверит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — заявили в надзорном ведомстве.